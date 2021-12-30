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"Почта России" организует доставку беспилотниками в ХМАО

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - АО "Почта России" до конца 2022г планирует запустить коммерческую услугу доставки беспилотниками в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по девяти маршрутам. Как сообщила компания, такое соглашение подписано в правительством региона.

На некоторых из этих маршрутов дроны уже успешно опробовали.

По внутренним оценкам "Почты", использование беспилотников увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в разы и при этом снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

"К 2035 году экономия стоимости перевозки беспилотными авиационными системами составит более 40%. Также планируется строительство и ввод в эксплуатацию центральных и периферийных посадочных площадок. Реализация проекта предполагается с использованием экспериментально-правовых режимов, благодаря которым правительством будет принято решение о распространении апробированных нормативных и технологических решений на всю территорию России", - заявил через пресс-службу АО замминистра транспорта России Игорь Чалик.

Замгендиректора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев напомнил, что в межсезонье в труднодоступные районы Югры добраться можно только по воздуху.

"Соглашение с "Почтой России" - это организация беспилотной доставки почтовых отправлений в труднодоступные территории Белоярского, Березовского и Октябрьского районов. Это не новый механизм, он уже используется на месторождениях, поэтому сейчас мы его дорабатываем и повышаем качество. Будет запущено 9 маршрутов, в дальнейшем планируется проект масштабировать. Для нас это очень важно", - отметил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев.

Ранее сообщалось, что в целом "Почта России" планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах: Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском АО и в Камчатском крае.

Почта России ХМАО Алексей Забозлаев Сергей Сергушев Минтранс

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