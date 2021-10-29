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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В центре Чумакова не ждут быстрого признания "КовиВака" в Европе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Признание регулятором Евросоюза сертификатов о вакцинации российским препаратом "КовиВак" не может быть быстрым, контакты проходят профессионально, заявил "Интерфаксу" директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов.

"Это нормальная, напряженная и длительная работа. Это не делается одномоментно, щелчком. И это - не административное решение", - сказал он.

На вопрос, ощущается ли политизация вопроса при рассмотрении ЕС данных о "КовиВаке", Чернов ответил: "Не сказал бы... На экспертном уровне идет нормальная экспертная работа".

Говоря о том, как в таких случаях выстраивается работа с европейским регулятором EMA, он пояснил: "Регулятор рассматривает представленные конкретные досье, делает какие-то замечания. Над ними работают, недочеты устраняют, либо - даются разъяснения".

По его словам, синхронно признать в ЕС сертификаты о вакцинации всеми российскими вакцинами от коронавируса было бы технически затруднительно, каждый препарат изучается индивидуально.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак Центр Чумакова EMA Евросоюз Константин Чернов коронави

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