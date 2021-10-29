Клинические исследования "КовиВака" на пожилых могут завершить в 2022 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Клинические исследования на людях старше 60 лет российской вакцины "КовиВак" от COVID-19 займут месяцы, сейчас еще идет набор добровольцев, и при благоприятном развитии событий испытания завершатся в 2022 году, заявил "Интерфаксу" директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов.

"Набираем (добровольцев - ИФ), все идет в соответствии с планом, в нескольких центрах это будет происходить. Естественно, мы одномоментно не возьмем и не уколем все те количества, которые нам предписаны Минздравом. Поэтому несколько месяцев придется подождать", - сказал Чернов, выступая в пятницу на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

На вопрос о том, удастся ли завершить испытания в следующем году, он ответил: "Надеемся так".

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. На сегодняшний день, по заявлению властей, уровня иммунитета недостаточно для обеспечения нормализации ситуации с коронавирусом.

В связи с этим власти призвали население использовать нерабочие дни, чтобы получить прививку, и тем самым остановить распространение пандемии.