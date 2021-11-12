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Россия представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская Федерация в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

"Представители ЕК провели в октябре техническое совещание с российскими властями, чтобы объяснить процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов. Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC (система цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, EU Digital COVID Certificate - ИФ) и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку", - заявили изданию представители ЕК.

В европейском ведомстве уточнили, что Москва уже представила свой проект технического "контрольного листа" (draft technical "checklist"). Он позволяет проверить техническую совместимость российской системы контроля над вакцинацией с системой EUDCC. В пресс-службе ЕК отметили, что обсуждения продолжаются, сообщает газета.

Тем временем в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи изданию заявили, что к концу 2021 года Всемирная организация здравоохранения, скорее всего, одобрит "Спутник V"; за этим должно последовать и решение изучающего российскую вакцину Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency), ответственного за одобрение препаратов на территории Евросоюза, пишут "Известия".

COVID-19 коронавирус Россия

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