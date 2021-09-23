Производство вакцины "КовиВак" в ближайшее время увеличится в 2-2,5 раза

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Разработавший вакцину от коронавируса "КовиВак" центр имени Чумакова Российской академии наук завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства вакцины в 2-2,5 раза. Уже сейчас в гражданский оборот введено 1,5 млн доз вакцины. Об этом сообщило Минобрнауки со ссылкой на главу центра Айдара Ишмухаметова.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза", - сказал Ишмухаметов в четверг, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан.

"Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз", - сообщил Ишмухаметов.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что выпуск вакцины "КовиВак" приостановлен на несколько месяцев из-за модернизации площадки, где изготавливается сырье для препарата, что повлияет на уровень массового производства вакцины.

Вакцина "КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале текущего года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. В связи с тем, что препарат разработан по классической технологии, он пользуется популярностью среди населения, летом из-за дефицита "КовиВака" на него возник ажиотажный спрос.

Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в две недели.

В настоящий момент проходит третья фаза клинических испытаний "КовиВака" с участием более 30 тыс. добровольцев.