Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Воронежской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Воронежские медорганизации в настоящее время не имеют в запасе однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" против коронавируса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Поставка вакцины "Спутник Лайт" предварительно планируется в ближайшие пару недель. Поставками вакцины занимается Минздрав РФ", - сказали в пресс-службе.

При этом представитель депздрава отметил, что в регионе достаточно других вакцин – около 200 тыс. доз "Спутника V" и 9,5 тыс. доз "ЭпиВакКороны".

Всего на 2 ноября, по данным оперштаба, в области было подтверждено 155 836 случаев коронавируса, 801 из них выявлен за последние сутки. Выздоровели и были выписаны почти 119,4 тыс. человек, 7 330 пациентов скончались.

Воронежская область Спутник Лайт

Новости по теме

Новости

Бастрыкин поручил подготовить поправки о геномной регистрации всех трудовых мигрантов

Бастрыкин поручил подготовить поправки о геномной регистрации всех трудовых мигрантов

Минфин РФ предложил ускорить вступление в силу актов о ставках вывозных пошлин

Причастность Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO

Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO

В Хабаровском крае завели пять дел о продаже сертификатов о вакцинации

Минобороны отправит из Петербурга в Подмосковье более 220 медиков на борьбу с СOVID

Минобороны отправит из Петербурга в Подмосковье более 220 медиков на борьбу с СOVID

Экс-замдиректора клиники Мешалкина получил 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд руб.

Минсельхоз предупредил о росте цен на молочную продукцию

Задымление произошло на шахте "Байкаимская" в Кузбассе

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });