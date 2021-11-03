Вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Воронежской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Воронежские медорганизации в настоящее время не имеют в запасе однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" против коронавируса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Поставка вакцины "Спутник Лайт" предварительно планируется в ближайшие пару недель. Поставками вакцины занимается Минздрав РФ", - сказали в пресс-службе.

При этом представитель депздрава отметил, что в регионе достаточно других вакцин – около 200 тыс. доз "Спутника V" и 9,5 тыс. доз "ЭпиВакКороны".

Всего на 2 ноября, по данным оперштаба, в области было подтверждено 155 836 случаев коронавируса, 801 из них выявлен за последние сутки. Выздоровели и были выписаны почти 119,4 тыс. человек, 7 330 пациентов скончались.