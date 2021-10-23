Россия передала Никарагуа 1,1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия доставила в Никарагуа 1,1 млн доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"1,1 миллиона доз "Спутника Лайт" прибыло в Никарагуа сегодня для вакцинации страны", - сообщается в твиттере производителя вакцины.

16 октября сообщалось, что в Манагуа поступила первая партия "Спутника Лайт" в количестве 192 тыс. доз.

Никарагуа была в числе первых, зарегистрировавших "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт". Контракт на поставку вакцин был заключен между Россией и Никарагуа 17 сентября.