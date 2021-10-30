Путин призвал страны G20 нормализовать денежно-кредитную политику

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил с призывом к странам "Группы двадцати" нормализовать денежно-кредитную политику и не допустить роста глобальной инфляции.

"Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках - энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений - серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина", - заявил Путин в субботнем выступлении на саммите G20 в режиме видеоконференции.

"Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство", - сказал президент.

"Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты, в первую очередь, на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан", - добавил Путин.

Он напомнил, что в 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, странами "двадцатки" и другими государствами были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. "Однако такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени", - сказал Путин.

Президент сообщил, что в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса и системы здравоохранения дефицит бюджета РФ увеличился до 4% ВВП. "А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", - заяви Путин.

Президент РФ также призвал международное сообщество к ответственным действиям в сфере энергетики для поддержания стабильности глобальных энергетических рынков. "Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - добавил он.

Путин подчеркнул, что кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная и уверенная работа энергосектора.