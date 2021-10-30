Лидеры G20 одобрили введение минимального корпоративного налога

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Лидеры 20 крупнейших экономик мира одобрили глобальное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%, сообщает BBC News.

Поддержка соглашению была выражена в ходе рабочего заседания в Риме всеми странами G20, которые обеспокоены тем, что транснациональные компании перенаправляют свою прибыль через юрисдикции с низким налогообложением.

Налоговая сделка, предложенная США, как ожидается, будет официально принята в воскресенье и вступит в силу к 2023 году.

Ранее, 1 июля, официальные представители 130 стран, включая все государства G20, по итогам встречи в виртуальном формате в четверг согласились с введением глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний. правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Это уменьшит возможности для уклонения от уплаты налогов.