Президент РФ предложил странам G20 обеспечить признание вакцинных сертификатов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров "Группы двадцати" обеспечить взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации.

"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - сказал Путин в субботу на саммите G20 в режиме видеоконференции.

Путин обратил внимание, что несмотря на решения "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. "Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал президент России.

Президент РФ призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса. По мнению Путина, "чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность".

Он также отметил, что в современных условиях недопустимы шаги, ущемляющие роль ВОЗ. "Ее деятельность, конечно, заслуживает всемирной поддержки", - подчеркнул Путин.