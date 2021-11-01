Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Глава СКР рассказал о ситуации с преступностью среди иностранцев и о возможностях сделать миграционный контроль эффективнее

Александр Бастрыкин Фото: Пресс-служба

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину о динамике, причинах и мерах профилактики иностранной преступности в РФ.

- Александр Иванович, в последние месяцы в Московском и других регионах произошло несколько тяжких преступлений, совершенных иностранцами, включая столкновения между группами мигрантов с применением травматического и холодного оружия. Эти криминальные события вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение на различных информационных площадках. Какова на сегодняшний день динамика такой преступности?

- Вы правы, в настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Это порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной ситуации в России.

Так, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч.

При этом в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%.

- Какие эпизоды привлекли особое внимание вашего ведомства?

- В июле этого года около двухсот мигрантов из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку в Москве, в результате которой несколько участников столкновения получили ножевые ранения, были повреждены припаркованные автомобили.

В начале сентября в подмосковном городе Одинцово произошел конфликт с участием более двадцати вооруженных ножами выходцев из стран ближнего зарубежья. Аналогичные уличные столкновения трудовых мигрантов отмечены и в иных городах Московской, Амурской и Свердловской областей. В подмосковном Бужаниново двое мигрантов из Таджикистана зверски изнасиловали и убили пожилую женщину.

- Ваши профильные подразделения проводили анализ ситуации, к какому выводу они пришли?

- Такая работа ведется постоянно. Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в РФ, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний.

- А насколько эффективно действующее миграционное законодательство, есть ли, на ваш взгляд, необходимость внести в него какие-либо поправки?

- В настоящее время в общей сложности вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства, где можно было бы ясно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Здесь же необходимо закрепить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничными подразделениями органов государственной безопасности, что позволит осуществлять более действенный и результативный миграционный контроль.

Помимо этого необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья.

Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновения на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления.