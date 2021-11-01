Медведев призвал взять под контроль лаборатории, где работают с опасными вирусами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости взять под международный контроль деятельность лабораторий, ведущих изучение смертоносных вирусов.

В понедельник "Российская газета" опубликовала статью Медведева "Шесть уроков одной пандемии". В ней он заявил, что подозрения разных стран в том, что COVID- 19 имеет рукотворную природу, подогревают "вакцинный национализм".

"Основанием для таких утверждений служит сам факт существования лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ. Деятельность таких центров абсолютно непрозрачна. Международный контроль над подобными исследованиями отсутствует. Опасность "утечки" инфекции, которую мир уже может не пережить, достаточно реальна", - заявил зампред Совбеза.

"Безусловно, нужна система контроля над такими лабораториями, основанная на принципах взаимной открытости. Но еще важнее - создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов", - говорится в статье.

Медведев отметил, что в условиях глобального мира утечка опасных веществ в считанные часы способна привести к катастрофе. Он призывает мировое сообщество договориться информировать друг друга об угрозах во внештатных ситуациях . Зампред СБ также заметил, что все страны должны в полном объеме выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его мнению, после окончания пандемии коронавируса будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований.

"К сожалению, далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия", - посетовал он.

Медведев отметил, что в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности многих государств.

"Я упоминал такие темы, как совместная борьба с киберпреступностью, сотрудничество правоохранительных органов различных государств, развитие систем, обеспечивающих глобальную безопасность в цифровом мире. Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве", - подчеркивает Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что работа в этом направлении идет слишком медленно и "за прошедший год существенного прогресса достичь так и не удалось".