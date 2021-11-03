Бастрыкин поручил подготовить поправки о геномной регистрации всех трудовых мигрантов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов в связи с ростом числа совершаемых ими преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", - сказала Петренко в среду журналистам.

Она отметила, что предложения ведомства "обусловлены увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России".

"За шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года - почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность", - сказала Петренко.

Ранее Бастрыкин сообщил в интервью "Интерфаксу" о необходимости введения обязательной геномной регистрации для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. "Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья", - сказал глава СК.

Он отметил, что сейчас вопросы миграции "регулируют уже сотни нормативных актов, это многоплановая и довольно запутанная нормативная база". "Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства", - подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, в новом нормативном акте "можно было бы ясно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля".

Кроме этого, отметил Бастрыкин, в законе необходимо закрепить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничными подразделениями органов госбезопасности, что позволит осуществлять более действенный и результативный миграционный контроль.

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - сказал глава СК России.

Он добавил, что в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма - на 33%, терроризма - на 26%, убийств - на 8%, изнасилований - на 5%.