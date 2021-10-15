Перепись населения охватит постоянно проживающих в России мигрантов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Постоянно проживающие в России трудовые мигранты примут участие в переписи населения, поскольку перепись учитывает всех, кто живет в стране, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"С трудовыми мигрантами мы работаем, мы проводили очень много встреч и с посольствами, и с лидерами и официальными и неофициальными диаспор. Да, это нелегкий контингент, кого можно переписать, но нам не важно гражданство, мы переписываем тех, кто постоянно проживает в стране. Но участковым рекомендовали посещать такие квартиры в штатском", - сказал Смелов.

Он добавил, что участковые будут обеспечивать безопасность переписчиков.

"Мы взаимодействуем и с МВД, и с Минздравом. У переписчиков нет информации о таких объектах, потому как люди имеют право не раскрывать информацию о себе, но при этом во все квартиры, где есть подозрение, что нехорошие люди живут, переписчик пойдет исключительно с участковым", - сказал Смелов.

Росстат наладил контакты с управляющими компаниями и ТСЖ, так что все переписчики уже знают коды от подъездов, добавил он.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Россияне могут принять в ней участие через портал Госуслуг (Gosuslugi.ru). Переписчики будут обходить квартиры и заносить данные граждан на планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".