ФСИН выявила в калужской ИК-3 экстремистскую ячейку

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Калужской области сотрудники исправительной колонии №3 обнаружили в ней экстремистскую ячейку и пресекли ее деятельность, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

Во ФСИН уточнили, что "один из осужденных, занимая высшее положение в преступной иерархии, создал в исправительной колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в ее деятельность других осужденных". Участники ячейки "пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию, под угрозой физического насилия" вымогали деньги у других осужденных.

Что это за организация, в ведомстве не сообщили. Информированный источник "Интерфакса" объяснил, что это движение АУЕ (запрещено в России).

Собранные материалы ФСИН передала в следственные органы для принятия процессуального решения. Вскоре в СК сообщили, что в отношении нескольких осужденных возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 и 282.2 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемых перевели в СИЗО.