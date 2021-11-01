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За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Туве постановил заключить под стражу 23-летнего обвиняемого в убийстве двух сестер девяти и 14 лет, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

"Мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

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По версии следствия, 30 октября мужчина вернулся домой около 22:00, несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели, а ночью вытолкнул их из окна с восьмого этажа.

Накануне сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух девочек в столице республики. Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Подозреваемый, уроженец Тес-Хемского района Тувы, ранее был судим по нескольким статьям УК РФ и находился в федеральном розыске.

Выяснилось, что мать детей была осуждена в 2011 году, девочки с 2014 года жили в приемной семье в селе Тоора-Хем Тоджинского кожууна. В конце августа мать самовольно забрала детей из приемной семьи, а инспектор по опеке и попечительству и школа не сообщила об этом в соответствующие органы.

По данным местных СМИ, обвиняемый снимал комнату у матери погибших девочек.

Тува

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