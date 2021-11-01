Эксперт заявил, что в РФ встречается до 10 сублиний "дельта"-штамма COVID

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - На территории РФ на сегодняшний день встречается до 10 сублиний штамма коронавируса "дельта", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"В настоящий момент мы видим на территории РФ, помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта "дельты", до 10 сублиний, которые встречается на территории субъектов и федеральных округов в последние месяцы", - сказал Акимкин в понедельник, выступая на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ.

Он добавил, что всего в международную базу уже занесено до 40 сублиний варианта коронавируса "дельта".

По его словам, "дельта"-штамм в России имеет "завозное" происхождение и в настоящее время доминирует на территории РФ, но его сублинии сейчас пока не имеют широкого распространения.

Акимкин добавил, что изначально было понятно, что данный вариант коронавируса не однороден и склонен к изменчивости.