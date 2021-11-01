В даркнете нашли предложения купить европейский сертификат о вакцинации за $300

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники "Лаборатории Касперского" нашли в даркнете объявления на русском и английском языках о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 европейского образца в среднем за $300, сообщила компания.

Авторы объявлений предлагают покупателю выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. По их словам, данные клиента после сделки будут внесены в базу, он получит уникальный QR-код, и все будет оформлено, как если бы он получил сертификат в одной из стран Восточной Европы.

Покупателю обещают прислать электронный сертификат о вакцинации с QR-кодом и заверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn. Деньги за него они готовы получить в любой криптовалюте.

В "Лаборатории Касперского" предполагают, что авторы объявлений преимущественно хотят выманить деньги у пользователей.