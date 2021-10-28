МВД Татарстана готовит массовые проверки сертификатов и QR-кодов о вакцинации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - МВД Татарстана с 30 октября начнет массовые проверки по выявлению фактов изготовления, приобретения, сбыта и использования поддельных сертификатов и QR-кодов о вакцинации, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Алексей Соколов журналистам в четверг.

"Контрольные функции министерством будут усилены. МВД будет работать (в период нерабочих дней - ИФ) в штатном режиме, исходя из оперативной обстановки", - сказал Соколов.

Замглавы МВД Татарстана подчеркнул, что будет усилена мера наказания и расширен перечень преступных действий.

"Уголовной ответственности будут подлежать не только граждане, использующие заведомо подложный документ, но и те, кто его подделал, хранил, приобрел, перевозил", - добавил Соколов.

По его словам, использование поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 полицией Татарстана будет расцениваться, как преступление, и квалифицироваться по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

"Если юрлицо, допустившее на объект без QR-кода, подлежит ответственности по ст. 20.6.1 КОАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), то лицо, приобретшее сертификат в нарушении установленного порядка, - купил его у мошенника или вступил с преступный сговор с медработником, оформил его без фактической вакцинации и применяет его (использует для прохода на объект) - это лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по ч.5 ст.327 УК РФ", - сказал Соколов.

Также замглавы МВД Татарстана проинформировал журналистов, что внесены изменения в должностные инструкции медицинских работников и ведомственную документацию медучреждений, непосредственно ответственных за проведение вакцинации и введения сведений в портал Госуслуг для последующего получения гражданами сертификата о вакцинации.

"Если в преступную схему был вовлечен медицинский работник, его действия будут квалифицированы, как должностное преступление - получение взятки, или мелкое взяточничество, служебный подлог и халатность. За совершение данных преступлений предусмотрено различное наказание - как в виде штрафов до 200 тыс. рублей, так и лишение свободы сроком до двух лет", - сообщил Соколов и призвал татарстанцев "не подставлять медицинских работников и не подводить себя".

"За эти деньги человек не то, чтобы сертификат покупает, не исключено, что в эту сумму он жизнь свою оценивает", - заключил полицейский.