Песков назвал взаимовыгодным контракт "Газпрома" с Молдавией

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что договоренности о поставках российского газа в Молдавию "Газпромом" взаимоприемлемы.

"Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, насколько соответствуют интересам России и Молдавии договоренности о поставках "Газпромом" с 1 ноября газа в Молдавию.

29 октября сообщалось, что компании "Молдовагаз" и "Газпром" заключили договор о поставке газа сроком на пять лет. Была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Молдавии. По словам источника, это означает, что цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. Поставки газа в Молдавию начались 1 ноября.

Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене $790 за тысячу кубометров.