В Кишиневе заявили, что не допустили политизации переговоров с "Газпромом"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в ходе переговоров о поставках российского газа не выдвигались политические условия.

"Одной из наших задач было не допустить политизации переговоров, обсуждать только коммерческие вопросы. Хочу сказать, что это нам удалось", - сказал Спыну в понедельник журналистам.

При этом он сообщил, что значительная часть переговоров была посвящена обсуждению так называемого исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом".

"В общественном пространстве назывались разные суммы, чаще всего - около $720 млн. Хочу сказать, что мы не обсуждали суммы, а в договоре нет никаких цифр. Мы согласовали с "Газпромом", что к вопросу долга вернемся только после проведения независимого аудита в "Молдовагаз". Отчет аудиторов должен быть утвержден наблюдательным советом "Молдовагаз"", - сказал вице-премьер, добавив, что долг будет обсуждаться на платформе молдавско-российской межправительственной комиссии, заседание которой намечено на ноябрь. "Согласно подписанному протоколу, мы должны согласовать и подписать протокол по историческому долгу до 1 мая 2022 года", - сообщил Спыну.

Он также заявил, что Молдавия не отказывается от Третьего энергетического пакета в рамках ЕС. "В подписанном протоколе правительства Молдавии и "Газпромом" прописано, что внедрение Третьего энергетического пакета является международным обязательством Молдавии. И мы не отказываемся от этого обязательства. Возможна определенная отсрочка, на срок не более одного года. Но никто не отказывается от внедрения Третьего энергетического пакета. Тем более, что часть его условий уже выполнена. Уже сегодня любой экономический агент может закупать газ на международном рынке и продавать газ в Молдавии", - сказал Спыну.

Он отметил, что во время газового кризиса Молдавия уже прибегала к применению газа из альтернативных источников. "Я не исключаю, что такие ситуации могут возникнуть и впредь. Бывают разные ситуации, я прошу вас не забывать о том, какова сейчас ситуация на международном рынке газа", - заявил вице-премьер.

1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку российского газа Молдавии. Цена будет формироваться ежеквартально с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В то же время протокол о продлении контракта на пять лет предусматривает некоторые другие условия, которые пока остаются нераскрытыми.

Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. "Газпром" обеспечивал поставки 67% необходимого Молдавии объема газа. Из-за его нехватки парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение с 22 октября по 20 ноября. Для поддержания баланса в газопроводе Молдавия в конце октября покупала на международном рынке по 1-1,5 млн кубометров газа в день.