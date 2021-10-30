Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Приставы открыли против Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 млн рублей штрафов за отказ удалить противоправный контент, всего по исполнительным производствам предстоит взыскать 43 млн рублей.

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн, 4 млн и по 5 млн рублей. Ранее ведомство завело восемь дел о принуждении Facebook к выплате 26 млн рублей.

Как сообщалось, 25 октября Мировой суд Таганского района Москвы не стал предоставлять Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Ранее суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

С начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки. Также оборотные штрафы могут грозить и Google.