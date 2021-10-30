Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Приставы открыли против Facebook еще четыре дела о принудительной выплате 17 млн рублей штрафов за отказ удалить противоправный контент, всего по исполнительным производствам предстоит взыскать 43 млн рублей.

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн, 4 млн и по 5 млн рублей. Ранее ведомство завело восемь дел о принуждении Facebook к выплате 26 млн рублей.

Как сообщалось, 25 октября Мировой суд Таганского района Москвы не стал предоставлять Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Ранее суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

С начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки. Также оборотные штрафы могут грозить и Google.

Facebook

Новости по теме

Новости

Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Умер диктор Игорь Кириллов

Умер диктор Игорь Кириллов
Пандемия коронавируса

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В ДТП с "Камазом" в Ингушетии погибли женщина с младенцем и пострадали восемь детей

США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Обобщение

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Попова не увидела необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

Что произошло за день: пятница, 29 октября

Саратовская полиция нашла охотничий карабин на имя Рашкина на месте охоты

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });