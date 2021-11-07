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ФСПП возбудила против Telegram дела о взыскании 5 млн рублей штрафов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские приставы завели первые дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов на сумму 5 млн рублей за отказ удалить контент, противоречащий законодательству РФ.

Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 3 ноября в отношении компании возбуждены два дела о взыскании 2,5 млн рублей каждое.

Исполнительные производства возбуждены на основании акта по делу об административном правонарушении судебного участка Таганского района Москвы от 25 октября этого года.

В середине сентября пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук сообщила "Интерфаксу", что Telegram до 24 октября может в добровольном порядке погасить задолженности по штрафам, наложенным на них судом за нарушение российского законодательства. Как заявляла Гуринчук, если компания добровольно не исполнит решения суда, то материалы в отношении нее будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Сумма штрафов, назначенных Telegram с начала года, составляет около 40 млн рублей, но часть решений обжалованы и не обязательны для исполнения компанией, так как могут быть отменены апелляционной инстанцией.

Роскомнадзор с начала года составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей - Telegram, Twitter, Facebook, Google, TikTok и WhatsApp, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы участвовать в несанкционированных акциях.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

ФССП Telegram

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