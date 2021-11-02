Возбуждено уголовное дело о халатности, из-за которой в Туве убили двух девочек

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Тувинское управление СКР возбудило уголовное дело о халатности со стороны различных контролирующих органов в связи с убийством двух девочек в Кызыле, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы 31-летняя женщина самовольно забрала трех своих дочерей у биологического отца и приемной семьи и стала жить в Кызыле.

"Надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, плановые и внеплановые проверки по месту проживания переданных ими подопечных детей не проводились", - говорится в пресс-релизе.

Также выяснилось, что мать сестер злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, совершила с марта по сентябрь 2021 года новые преступления, но сотрудники территориального органа внутренних дел надлежащий контроль за ней не вели. Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Кызыла не подавали иски о лишении женщины родительских прав.

По мнению следствия, такие нарушения закона должностными лицами способствовали убийству детей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), сейчас проводятся допросы и выемка документации в различных ведомствах.

В воскресенье сотрудники правоохранительных органов Тувы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве в Кызыле двух девочек. Ранее он был судим по нескольким статьям УК РФ и находился в федеральном розыске. Позже задержанному предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

Выяснилось, что он снимал комнату у матери девочек. Когда мужчина вернулся в квартиру, ему не понравилось, что дети шумят, и он выбросил их из окна восьмого этажа.