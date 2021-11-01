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Роспотребнадзор признал возможность повторного заболевания COVID-19 для 0,25%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В России повторно заболевают коронавирусной инфекцией не более 0,25% уже переболевших, заявила телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во-первых, нужно быть твердо уверенным в том, что оба диагноза абсолютно истинны: и первый и второй раз это был COVID-19. Мы, когда разбираемся очень детально, ученые наши, Института эпидемиологии Центрального научно-исследовательского, далеко не всегда видят в первом случае именно истинный ковид", - объяснила она.

Она добавила, что в популяции есть небольшой процент людей с тяжелыми нарушениями иммунной системы, "и вот в этом случае повторное заболевание может быть, но как правило оно не протекает очень тяжело".

В этом же интервью она сказала, что среди полностью привившихся российскими вакцинами заражаются коронавирусом от 2% до 5%.

Попова напомнила, что ученые и разработчики вакцин и не говорили, что созданные препараты защищают вообще от контакта с вирусом.

"Этого просто не может быть. И мы говорили уже не один раз, что от 5% до 10% в популяции людей, которые не реагируют ни на какие вакцины совсем. И поэтому может быть, конечно, у вакцинированного заболевание, но заболевания легкое, легкого течения, как и сегодня абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно. Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода", - отметила Попова.

Москва во время нерабочих дней

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Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус ЦНИИ эпидемиологии

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