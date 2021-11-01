Попова отметила, что с конца октября люди стали лучше носить маски

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - После введения новых ограничений за последние две недели в регионах значительно выросло число людей, соблюдающих масочный режим, заявила в эфире канала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Посмотрите, сейчас значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках и ездят в транспорте в масках, в целом по стране и во всех субъектах", - отметила она.

Она напомнила, что за этот период ужесточили контроль за ношением масок, за соболюдением режима самоизоляции, а также было объявлено о введении нерабочих дней.

Президент Владимир Путин 20 октября своим указом ввел в стране нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября. Регионы получили право увеличивать этот период в зависимости от эпидемиологической ситуации.