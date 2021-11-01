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Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - После полной вакцинации от коронавируса COVID-19 заболевают только от 2% до 5% россиян, сообщила Наиле Аскер-заде глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале телеведущей.

Попова уточнила, что это данные по российским вакцинам, и назвала это "очень хорошим показателем".

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов 1 ноября заявил в российском обществе "Знание", что у тех, кто заболевает после прививки, почти не бывает долгосрочными последствий от заболеваения, например, падения трудоспособности, проблем с памятью и когнитивными способностями.

27 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава Владимир Гущин заявил, что прививка "Спутником V" защищает от риска умереть при заражении штаммом "дельта" коронавируса на уровне более 95%.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Вектор

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