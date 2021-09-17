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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 7:57 пятницы по местному времени (22:57 четверга мск). Его эпицентр находился в 164 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном.

В Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов землетрясения не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.

Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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