Продавцы и перевозчики Еврейской АО получили право отказать в услуге клиенту без маски

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ужесточили требования к масочному режиму на территории региона из-за ухудшения эпидемиологической обстановки , сообщается на сайте правительства ЕАО.

"Все хозяйствующие субъекты на территории области, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", - сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, слова которого приводятся в сообщении.

Таким образом жители региона, которые отказываются носить медицинскую маску в общественном месте, могут не попасть в автобус, магазин или любое другое публичное пространство.

Отмечается, что мера введена из-за роста заражения коронавирусом в ЕАО. Самый большой рост и тяжелое течение болезни отмечается в возрастной группе 60 лет и старше. Чаще стали выявлять COVID-19 и у детей.

"Тенденции к снижению заболеваемости на сегодняшний день мы не видим, только к увеличению. Рост пневмоний - как ковидной, так и не ковидной этиологии", - добавил Копылов.

В ЕАО тем временем вступило в силу постановление губернатора, которым ограничена работа предприятий общепита с 23:00 до 06:00, а культурно-массовые мероприятия всех уровней запрещены с 1 по 8 ноября. Также введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет.

Накануне пресс-служба правительства региона сообщала о том, что два инфекционных госпиталя ЕАО заполнены более чем на 85 %. За минувшие выходные 10 человек умерли от пневмонии либо от осложнений новой коронавирусной инфекции.

Между тем, отмечалось, что темпы вакцинации значительно выросли. Если в середине сентября на первую прививку приходили от 30 до 50 человек в сутки, то в прошлую пятницу привились первично 520 человек.

Всего в ЕАО коронавирус выявлен у более чем 9 тысяч человек. Умерли свыше 450 пациентов.