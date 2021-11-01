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Россияне жалуются в профсоюзы на принуждение к работе в нерабочие дни

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Конфедерация труда России (КТР) получает жалобы на нарушение работодателями трудовых прав в период нынешних нерабочих дней, сообщил в понедельник "Интерфаксу" президент КТР, член Совета по правам человека Борис Кравченко.

"У нас уже есть десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках вывести сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снизить зарплату. Разбираемся с каждым случаем отдельно", - сказал собеседник агентства.

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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, чтобы помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ. При этом глава государства разрешил главам регионов, исходя из эпидситуации, объявлять нерабочие дни раньше 30 октября или после 7 ноября.

Кравченко не исключает, что по итогам разбирательств по ряду нарушений придётся обращается в прокуратуру.

"Чаще всего оказывается достаточно нормального правового разъяснения со стороны профсоюза. Но если приказы и локальные акты работодателя уже выпущены, и он упорствует, настаивая их на правомочности, материалы направляются в прокуратуру и инспекции по труду", - сказал профсоюзный лидер.

Кравченко отметил, что несколько увольнений, допущенных работодателями в нарушение законодательства, будут обжалованы в судебных инстанциях. "Несколько незаконных увольнений в ритейле будут обжалованы в судах. Там железобетонная позиция. Работодатель будет привлечён к ответственности", - сказал он.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около 2 млн человек.

Россия

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