Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока не стабилизировалась, хотя темп прироста случаев инфицирования снизился на последней неделе, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что в 78 субъектах РФ из 85 заболеваемость COVID-19 растет, в пяти - она стабилизировалась, в двух - снизилась (речь идет о Калмыкии и Карелии).

"Несмотря на то, что темп прироста (заболеваемости COVID-19 - ИФ) снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, на 43-й неделе в России зафиксировали максимальный рост регистрации случаев коронавирусной инфекции - это 274 619 случаев за неделю.

"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечается в 31 регионе. В 12 субъектах РФ фиксируют превышение среднероссийского показателя на более чем 15%, а также сохраняющейся темп прироста заболеваемости. Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская, Калининградская и Орловская области, республики Хакасия и Коми, Хабаровский, Забайкальский край", - сказала она.

Попова также отметила снижение заболеваемости среди детей от 7 до 18 лет. "Темп прироста здесь практически равен нулю. Но вот те меры, которые мы начали предпринимать, они должны оставаться и, возможно, усиливаться", - сказала Попова.

По ее словам, максимальные показатели заболеваемости продолжают фиксироваться в возрастной группе 65 лет и старше.