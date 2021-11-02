Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Допуск зрителей на спортивные мероприятия на Алтае запретят из-за ухудшения эпидситуации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Все спортивные мероприятия в Алтайском крае, начиная со среды, будут проводиться без зрителей, сообщил министр спора края Алексей Перфильев в своем Instagram.

"Мы видим ежедневную статистику по коронавирусу. Ситуация тяжелеет. Поэтому с завтрашнего дня, с 3 ноября, все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех: и команд мастеров, и спортивных Федераций, и любых спортивных организаций", - сказал министр.

В то же время, по его словам, возможность тренировок и соревнований сохраняется, так же, как и возможность занятий фитнесом.

"Здесь действует правило QR-кода. А именно: вход по предъявлению QR-кода о вакцинации или о перенесенной болезни COVID-19. Показали или внесли в базу данных. При наличии медотвода - соответствующая медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест", - сказал министр.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Алтайский край коронавирус

Новости по теме

Новости

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Мишустин и премьер Казахстана обсудят экономическое сотрудничество

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

В МВД заявили, что для продажи наркотиков чаще всего используют "ВКонтакте" и Twitter

В Севастополе прекратят работу блокпосты для ограничения въезда из-за COVID

Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });