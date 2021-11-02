Допуск зрителей на спортивные мероприятия на Алтае запретят из-за ухудшения эпидситуации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Все спортивные мероприятия в Алтайском крае, начиная со среды, будут проводиться без зрителей, сообщил министр спора края Алексей Перфильев в своем Instagram.

"Мы видим ежедневную статистику по коронавирусу. Ситуация тяжелеет. Поэтому с завтрашнего дня, с 3 ноября, все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех: и команд мастеров, и спортивных Федераций, и любых спортивных организаций", - сказал министр.

В то же время, по его словам, возможность тренировок и соревнований сохраняется, так же, как и возможность занятий фитнесом.

"Здесь действует правило QR-кода. А именно: вход по предъявлению QR-кода о вакцинации или о перенесенной болезни COVID-19. Показали или внесли в базу данных. При наличии медотвода - соответствующая медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест", - сказал министр.