Минздрав отметил сокращение числа больных COVID-19 за счет нерабочих дней

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Введенный режим нерабочих дней и санитарно-эпидемиологические ограничения дали первые результаты: в понедельник количество больных коронавирусной инфекцией снизилось на 3600, до 1 376 000, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто находится под наблюдением врачей.

"Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это поваляет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться, - сказал министр. - Поэтому режим нерабочих дней, объявленный президентом, мы считаем сегодня наиболее эффективным в острой ситуации".

По его оценке, нерабочие дни дали возможность регионам открыть второе дыхание.

Он также отчитался о темпах вакцинации: по его данным, в стране в день от коронавируса прививаются больше 650 тысяч человек, всего первый компонент вакцины получили более 58,5 млн человек.

Число заболевших, которым нужна госпитализация, растет среди молодежи, отметил министр и связал это со штаммом "дельта".

"Но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях, - отметил глава Минздрава. - Я лично, проводя консилиумы в нескольких больницах, в реанимации не видел ни одного пациента, который был бы вакцинирован и оказался в тяжелом состоянии".

Нерабочие дни в России введены президентским указом с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать в зависимости от ситуации с коронавирусом на местах. Шесть регионов ввели нерабочие дни с 25 октября. Продлить этот режим после 7 ноября решила пока только Новгородская область.