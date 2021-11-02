Кучерена призвал расследовать "дело Рашкина" без оглядки на статус фигурантов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Дело о незаконной охоте, в связи с которым упоминается депутат-коммунист Валерий Рашкин, должно быть расследовано особенно тщательно и объективно, невзирая на статус фигурантов, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Представители власти, вообще публичные люди должны нести особую персональную ответственность, прежде чем что-то сделать или сказать аудитории, людям. К нам особое, более требовательное отношение со стороны общества", - сказал "Интерфаксу" во вторник Кучерена, комментируя ситуацию вокруг депутата Госдумы Рашкина, оказавшегося в центре скандала из-за подозрения в незаконном убийстве лося и пьяном вождении.

По словам Кучерены, "общество отчасти бывает излишне строгим к публичным людям, когда те оказываются в ситуации, связанной с нарушением закона или каких-то морально-этических норм".

"Но это, наверное, так и должно быть. Если так сложилось, что мы стали общественными, политическими деятелями, артистами, то на нас уже по-другому смотрят. С нас другой спрос", - отметил глава совета.

Он считает недопустимым, чтобы "кто-то воспользовался своим особым статусом и каким-то образом ушел от ответственности". "Нет, конечно. Должно быть проведено тщательное, объективное расследование, но при этом и не должно быть "жажды крови", чего иногда требует общество", - сказал Кучерена.

"Дело Рашкина"

Утром 29 октября ГУ МВД Саратовской области и региональный комитет охотничьего хозяйства сообщили, что ночью в охотничьих угодьях Лысогорского района был обнаружен автомобиль с разделанной тушей лося и без разрешительных документов. В машине были найдены два ножа и топор, в сорока метрах от нее - шкура лося. Также были задержаны двое предполагаемых браконьеров. Они заявили, что нашли уже убитое животное и решили разделать тушу и забрать. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Сначала о том, что среди задержанных оказался Рашкин, сообщил источник "Интерфакса". Затем это признал сам депутат, но он отрицал, что охотился.

29 октября стало известно, что полицейские в лесу нашли карабин и разрешение на оружие на имя Рашкина. СК забрал у полиции дело о незаконной охоте.

Накануне, 1 ноября, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил "Интерфаксу", что в партии проверят инцидент с Рашкиным.