Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кучерена призвал расследовать "дело Рашкина" без оглядки на статус фигурантов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Дело о незаконной охоте, в связи с которым упоминается депутат-коммунист Валерий Рашкин, должно быть расследовано особенно тщательно и объективно, невзирая на статус фигурантов, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Представители власти, вообще публичные люди должны нести особую персональную ответственность, прежде чем что-то сделать или сказать аудитории, людям. К нам особое, более требовательное отношение со стороны общества", - сказал "Интерфаксу" во вторник Кучерена, комментируя ситуацию вокруг депутата Госдумы Рашкина, оказавшегося в центре скандала из-за подозрения в незаконном убийстве лося и пьяном вождении.

По словам Кучерены, "общество отчасти бывает излишне строгим к публичным людям, когда те оказываются в ситуации, связанной с нарушением закона или каких-то морально-этических норм".

"Но это, наверное, так и должно быть. Если так сложилось, что мы стали общественными, политическими деятелями, артистами, то на нас уже по-другому смотрят. С нас другой спрос", - отметил глава совета.

Он считает недопустимым, чтобы "кто-то воспользовался своим особым статусом и каким-то образом ушел от ответственности". "Нет, конечно. Должно быть проведено тщательное, объективное расследование, но при этом и не должно быть "жажды крови", чего иногда требует общество", - сказал Кучерена.

"Дело Рашкина"

Утром 29 октября ГУ МВД Саратовской области и региональный комитет охотничьего хозяйства сообщили, что ночью в охотничьих угодьях Лысогорского района был обнаружен автомобиль с разделанной тушей лося и без разрешительных документов. В машине были найдены два ножа и топор, в сорока метрах от нее - шкура лося. Также были задержаны двое предполагаемых браконьеров. Они заявили, что нашли уже убитое животное и решили разделать тушу и забрать. По факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Сначала о том, что среди задержанных оказался Рашкин, сообщил источник "Интерфакса". Затем это признал сам депутат, но он отрицал, что охотился.

29 октября стало известно, что полицейские в лесу нашли карабин и разрешение на оружие на имя Рашкина. СК забрал у полиции дело о незаконной охоте.

Накануне, 1 ноября, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил "Интерфаксу", что в партии проверят инцидент с Рашкиным.

Анатолий Кучерена Валерий Рашкин КПРФ Госдума

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Свердловской области детям запретят входить в ТЦ без родителей

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников

Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников
Пандемия коронавируса

В Петербурге не выявили ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID

В Ленобласти задержали 13 иностранцев за попытку нелегально проникнуть в Финляндию

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи через Госуслуги продлены до 14 ноября
Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии

Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Закон о запрете главам регионов называться президентами не поменяют из-за Татарстана

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });