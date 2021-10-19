Кремль отказался реагировать на лишение Сафронова и Сачкова права на переписку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать жалобы арестованных по делам о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и руководителя Group-IB Ильи Сачкова, о том, что их лишили права на переписку.

Его спросили на брифинге, знает ли президент Владимир Путин об этом запрете и считает ли в принципе адекватным запрет на переписку для подследственных.

"Определение режима содержания обвиняемых в преступлениях определяется следователем или судьей и никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации, поэтому здесь мы не можем ничего сказать", - сказал Песков.

На реплику о том, что президент рассматривает вопросы гуманизации законодательства в отношении лиц, находящихся не на свободе, он ответил, что Путин "не работает над этим предметно".

"Когда у него в дальнейшем будут встречи с правозащитниками, членами президентского совета (по правам человека - ИФ), мы не исключаем, что эти темы будут подниматься, но в настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь президента.

Оба подследственных находятся в СИЗО "Лефортово".

Арестованный в конце сентября Илья Сачков 18 октября сообщил посетившим его членам ОНК, что отправленные им 17 писем не дошли до адресатов, а поступившие ему 25 писем изъяла администрация изолятора. Он находится в одиночной камере, телевизор у него не работает, он находится в информационным вакууме и даже не может попросить передать ему лекарства и теплые вещи.

Иван Сафронов, арестованный в июле 2020 года, не получает писем около месяца, а его письма не доходят родственникам и даже адвокатам, рассказала "Би-би-си" его сестра Ирина Ковязина. Адвокат Дмитрий Катчев со слов сотрудников изолятора сообщил, что они стали изымать корреспонденцию Сафронова по требованию следствия.