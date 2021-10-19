Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кремль отказался реагировать на лишение Сафронова и Сачкова права на переписку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать жалобы арестованных по делам о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и руководителя Group-IB Ильи Сачкова, о том, что их лишили права на переписку.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Его спросили на брифинге, знает ли президент Владимир Путин об этом запрете и считает ли в принципе адекватным запрет на переписку для подследственных.

"Определение режима содержания обвиняемых в преступлениях определяется следователем или судьей и никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации, поэтому здесь мы не можем ничего сказать", - сказал Песков.

На реплику о том, что президент рассматривает вопросы гуманизации законодательства в отношении лиц, находящихся не на свободе, он ответил, что Путин "не работает над этим предметно".

"Когда у него в дальнейшем будут встречи с правозащитниками, членами президентского совета (по правам человека - ИФ), мы не исключаем, что эти темы будут подниматься, но в настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме", - сказал пресс-секретарь президента.

Оба подследственных находятся в СИЗО "Лефортово".

Арестованный в конце сентября Илья Сачков 18 октября сообщил посетившим его членам ОНК, что отправленные им 17 писем не дошли до адресатов, а поступившие ему 25 писем изъяла администрация изолятора. Он находится в одиночной камере, телевизор у него не работает, он находится в информационным вакууме и даже не может попросить передать ему лекарства и теплые вещи.

Иван Сафронов, арестованный в июле 2020 года, не получает писем около месяца, а его письма не доходят родственникам и даже адвокатам, рассказала "Би-би-си" его сестра Ирина Ковязина. Адвокат Дмитрий Катчев со слов сотрудников изолятора сообщил, что они стали изымать корреспонденцию Сафронова по требованию следствия.

Group-IB Илья Сачков Кремль Дмитрий Песков Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Лефортово ФСИН

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

Регионам РФ рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию

Заболеваемость коронавирусом растет во всех субъектах РФ

Пандемия коронавируса

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов
Закон об устойчивом Рунете

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Кремль заявил об обязанности Минюста разъяснять причины признания СМИ иноагентами

Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });