Более 20 перенаправленных из-за тумана в Москве рейсов вылетели из Нижнего Новгорода

Еще 10 авиарейсов готовятся к вылету в течение ближайших трех часов

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Около половины авиарейсов, вынужденно приземлившихся во вторник в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения.

"На 22.00 20 рейсов, из числа приземлившихся на запасной аэродром, отправлены в пункт назначения. Еще 10 рейсов готовятся к вылету в течение ближайших трех часов", - сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

В пресс-службе отметили, что 2 ноября международный аэропорт Нижнего Новгорода в течение часа принял на запасной аэродром почти 40 воздушных судов, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья. Сильный туман не позволил столичным аэропортам принять прибывающие рейсы, и большинство самолетов из-за ограниченного количества топлива были направлены в аэропорт Нижнего Новгорода.

"Количество самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди", - говорится в сообщении.

Параллельно с обслуживание прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение вторника. Службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.

В свою очередь в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте журналистам сообщили, что все пассажиры в настоящее время высажены из самолётов.

"Часть разъехалась своим ходом, часть заселились в гостиницу, меньшая часть остаётся на вокзале", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с полуночи вторника нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял несколько десятков самолетов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В частности, в аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта. Так, был организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, "но они сами принимали решение - высаживать, заправляться или ждать".

Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. Позже часть самолетов вылетела в пункт назначения. На вечер вторника в нижегородском аэропорту оставались порядка 1,5 тыс. человек.