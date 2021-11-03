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Основатель Group-IB Сачков пожаловался на отсутствие необходимых лекарств в СИЗО

Сачков по-прежнему не получает и не может отправлять письма

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о госизмене основатель компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, Илья Сачков нуждается в лекарствах и диетическом питании в СИЗО "Лефортово", но пока не получает их, сообщил "Интерфаксу" член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Посетил Илью в "Лефортово". У него закончились лекарства, он сразу же написал срочную телеграмму маме, попросил прислать, но телеграмму не пропустили, она не ушла и не доставлена", - сказал Хуруджи, пояснив, что у Сачкова есть хроническое заболевание.

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Кроме того, по его словам, Сачкова беспокоит боль в животе и ему требуется особое диетическое питание.

При этом СИЗО такое питание может предоставить, но необходимые для этого документы пока не поступили в медсанчасть.

"Надеется, что в ближайшее время придёт адвокат, и он сможет эту проблему решить", - сказал Хуруджи.

Сачков также пожаловался на то, что по-прежнему находится в "информационном вакууме".

"Он один в камере практически 30 дней, была жалоба, что необходимо расширить информационное пространство. Остаётся проблема с письмами, он не получает их и не может отправить, уже порядка 120 писем. Обещал, что как только сможет, ответит на каждое письмо", - сказал правозащитник.

Он добавил, что Сачков начал получать газеты "Ведомости" и "Коммерсант", однако посланные его братом книги "Тихий Дон" и "Белая гвардия" пока проверяются цензорами.

"Илья очень просит, чтобы ему выдали Уголовный кодекс, Уголовно процессуальный кодекс, практику пленумов Верховного суда по его статье (госизмена - ИФ), хочет изучить. Я попросил, чтобы ему передали их", - рассказал Хуруджи.

Ранее, 18 октября, основатель Group-IB пожаловался правозащитникам на невозможность переписки и отсутствие требующейся ему по состоянию здоровья диеты.

28 сентября Лефортовский суд Москвы до 27 ноября арестовал Сачкова по ходатайству ФСБ России. Главе компании, занимающейся кибербезопасностью, вменяется государственная измена в форме выдачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Сачков, по словам его адвоката, не признал вину. Официально фабула дела не разглашалась, так как материалы уголовного дела засекречены.

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Илья Сачков

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