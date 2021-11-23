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Суд на три месяца продлил арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в госизмене Ильи Сачкова - основателя российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда срок содержания под стражей Сачкову продлен до 28 февраля 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Защита предпринимателя настаивала в суде на том, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется.

Сачкову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был арестован 29 сентября 2021 года.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела не сообщалось. Вместе с тем, как заявлял адвокат Сачкова, возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Вину Сачков не признает.

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Илья Сачков Москва Лефортовский суд

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