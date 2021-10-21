Мосгорсуд отказался отменить арест основателя Group-IB Сачкова

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить решение об аресте основателя Group-IB Ильи Сачков, обвиняемого в госизмене. Об этом "Интерфаксу" в суде.

Сачков попросил защиту передать журналистам, что он вины не признает, заявил его адвокат Дмитрий Дихтярь. Он добавил, что уголовное дело его клиента не связано с Group-IB.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он сказал, что не знает, есть ли в деле иные фигуранты.

29 сентября Лефортовский суд арестовал Сачкова до 27 ноября. Его защита в апелляции просила суд выбрать ему более мягкую пресечения. Недавно он пожаловался посетившим его членам ОНК Москвы, что не получает писем, а его письма до адресатов не доходят.

Сачкову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). Следствие считает, что он передал за рубеж данные, содержащие гостайну.

В Group-IB заявляли, что уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации.