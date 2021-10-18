Основатель Group-IB Сачков пожаловался на условия содержания в камере

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела о госизмене, основатель занимающейся кибербезопасностью российской компании Group-IB Илья Сачков пожаловался правозащитникам на невозможность переписываться с близкими и отсутствие требующейся ему по состоянию здоровья диеты.

"Посетили Сачкова в "Лефортово", мне показалось, что он немного в шоковом состоянии, но при этом спокоен и сосредоточен. Он пожаловался, что находится в информационном вакууме, потому что написал 17 писем. В СИЗО на его имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией", - сообщил "Интерфаксу" член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуриджи.

По его словам, Сачков находится в камере один, у него не работает телевизор.

"У него есть болезнь, при которой требуется определённое диетическое питание, однако он его пока не получает. Он начал проходить необходимое обследование, но там есть часть, которую могут провести только в определенных больницах", - сказал Хуруджи.

28 сентября Лефортовский суд Москвы до 27 ноября арестовал Сачкова по ходатайству ФСБ России. Защита уже обжаловала это решение в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на арест 21 октября.

Главе компании, занимающейся кибербезопасностью, вменяется государственная измена в форме выдачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Официально фабула дела не разглашалась, так как материалы уголовного дела засекречены.

В Group-IB, в московском офисе которой прошли обыски, заявили, что не комментируют обстоятельства дела, отметив при этом, что "компания уверена в невиновности своего руководителя".

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.