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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Воронежская область не намерена продлевать нерабочие дни

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Воронежская область не планирует пока продлевать режим нерабочих дней по примеру других регионов, сообщил замгубернатора Виталий Шабалатов.

"Мы пока не видим такое развитие событий. Но вопрос выхода, скорее всего, будет построен по этапам", - сказал Шабалатов журналистам в среду.

По его словам, в ближайшее время будет проведена оценка динамики заболеваемости коронавирусом в регионе, на основании которой будут приняты решения по ограничительным мерам.

"Еще большое количество заболевших, но и в то же время важно сохранить баланс между выходом из ограничений вместе с соблюдением оставшихся требований", - сказал Шабалатов.

Режим нерабочих дней в Воронежской области установлен с 25 октября по 7 ноября.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Воронежская область Коронавирус

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