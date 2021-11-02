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В Свердловской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Свердловские медучреждения на данный момент не имеют в запасе однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" против коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"В настоящий момент "Спутника Лайт" у нас на территории нет, он закончился", - сказал Креков журналистам во вторник.

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По его словам, в ближайшее время поставки вакцины в регион "наверное, будут". "Пока я еще не могу сказать, в какое именно время, пока у меня этой информации нет", - отметил он.

При этом поставки вакцины "Спутник V" в регион идут "достаточно ритмично", говорит Креков.

"Мы несколько раз в неделю предполагаем получать дополнительные дозы, этого вполне достаточно. Во всех медучреждениях "Спутник V" есть", - подчеркнул замгубернатора.

Всего на 2 ноября, по данным оперштаба, в области было подтверждено в общей сложности 158 812 случаев коронавируса, 718 из них – за последние сутки. Выздоровели и были выписаны почти 143 тыс. человек, 7 532 пациента скончались.

Спутник Лайт Свердловская область

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