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В Кремле сообщили о целесообразности общения Путина и Байдена

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU -Москва и Вашингтон достигли понимания целесообразности нового "общения" на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я убежден, что, когда состоится очередное общение у президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, как мы уже говорили, я думаю, у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал он.

По его словам, Владимиру Путину секретарь Совбеза Николай Патрушев уже доложил о недавних переговорах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Если Путин лично встретится с Бернсом, пресс-служба Кремля об этом сообщит.

"Президент, вы знаете, не в Москве. Президент находится в Сочи, где он работает. Поэтому, если какие-то контакты состоятся, но не личные, мы сообщим об этом", - сказал Песков.

По его словам, это важные контакты с руководителями наших специальных служб, поэтому президент получает все необходимые доклады.

"Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам, он чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", - отметил Песков.

Комментируя заявление президента Джо Байдена о том, что он считает ошибкой отказ Путина от участия в климатической конференции в Глазго, пока в России "горит тундра", пресс-секретарь президента отметил, что в Калифорнии горят леса.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны. Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно, не умаляем значения мероприятия в Глазго, но действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер", - сказал он.

"Наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран, - заметил Песков. - Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные конкретные планы работы на этом направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России".

Первая и единственная встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве. Сообщалось, что они договорились о проведении рабочих контактов по ряду вопросов, в том числе по кибербезопасности и дипломатическому конфликту.

В середине октября Песков сказал, что на встрече помощника президента Юрия Ушакова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд удалось достичь "некоторых пониманий" о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне в обозримой перспективе. На вопрос, в какой временной перспективе может состояться такая встреча, он ответил: "В обозримой".

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США Уильям Бернс Глазго

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