В Кремле достигли понимания с США о продолжении контактов на высшем уровне

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На встрече помощника президента Юрия Ушакова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд удалось достичь "некоторых пониманий" о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, когда Ушаков принимал Нуланд, об этом (о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена- ИФ) речь шла, - сказал он. - Эти понимания будут конкретизированы, и мы своевременно проинформируем вас об этом".

Пескова переспросили, имеет ли он в виду, что удалось достичь понимания по встрече двух президентов в обозримом будущем. Он ответил, что появилось "понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне".

В ответ на вопрос, в какой временной перспективе может состояться такая встреча, Песков сказал: "В обозримой".

Вопросы, связанные с договором о ракетах средней и меньшей дальности, с Нуланд не обсуждались, добавил он.

Виктория Нуланд была в Москве с 11 по 13 октября, для этого визита ее исключили из российских списков невъездных американских чиновников. Песков ранее говорил, что этот визит в Кремле считают своевременным и необходимым, но прорывных решений от него не ждут.

Сообщалось, что Нуланд договорилась с российскими представителями провести еще один раунд переговоров о проблемах диппредставительств, численность которых сильно сократилась после серии взаимных высылок дипломатов. Также стороны договорились продолжить консультации по Донбассу.

Первая и пока единственная встреча Путина и Байдена состоялась в июне 2021 года в Женеве.