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Песков отказался комментировать новое обвинение в адрес Сафронова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют новые обвинения, предъявленные журналисту Ивану Сафронову, но обращают внимание, что любые новые эпизоды еще предстоит доказать в суде.

На брифинге 3 ноября пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, знает ли Владимир Путин о новых обвинениях, выдвинутых журналисту.

"Конечно же, президенту невозможно обо всех нюансах этого дела докладывать, по понятным причинам. Но, тем не менее, любые обвинения еще предстоит доказать в суде. До этого мы, конечно же, никак ни ход следствия, ни сути предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим", - сказал Песков.

На вопрос, знают ли в Кремле, что Сафронова поместили в карцер в СИЗО, Песков ответил: "Мы видели сообщения СМИ на этот счет, мы не знаем, насколько они соответствуют действительности".

2 ноября адвокат Иван Павлов сообщил, что Сафронову, кроме обвинения в передаче чешской разведке информации о российских военных, предъявили обвинение в передаче информации о деятельности ВС России в Сирии политологу Демури Воронину за вознаграждение $248.

Сафронов вину в госизмене не признает и считает, что его преследуют за журналистскую деятельность. Президент Владимир Путин лично это отрицал и связывал преследование Сафронова с его работой "в правительстве".

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

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Хроника 07 июля 2020 года – 03 ноября 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин ФСБ Лефортово Иван Павлов. Демури Воронин

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