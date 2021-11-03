Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Сообщения об отмене QR-кодов для заселения в гостиницы оказались ошибочными

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма сохраняют систему QR-кодов для заселения в гостиницы до особого распоряжения, сообщения об отмене этой системы были ошибочными, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

"Новые изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть без QR-кода разрешается вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения. Эти ограничения действовали в течение двух недель. Для гостиниц требования остаются прежними до особого распоряжения", - сказала Романовская журналистам в среду.

По ее словам, ошибочные сообщения вызваны изменением в расположении абзацев в указе о режиме повышенной готовности.

Таким образом, действительным остается абзац, который предусматривает необходимость предоставления сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях. При заселении также нужно показать отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сделанного не ранее чем за 72 часа до этого.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма введено с 25 октября. По данным властей, это снизило загрузку официальных средств размещения на 20%.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 32 раза подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 99 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий.