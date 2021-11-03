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Глава Крыма частично смягчил режим использования QR-кодов

Уважаемые читатели! В первоначальную версию новости внесены изменения: QR-коды для гостиниц сохраняются, отмена касается МФЦ и ЗАГСов.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19.

Утратившим силу признан абзац, который предусматривал предоставление государственных и муниципальных услуг при наличии QR-кода: только с ним разрешался вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения.

Первоначально сообщалось, что изменения касаются абзаца о необходимости иметь сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях, однако вице-премьер республики Елена Романовская позднее уточнила, что это требование остается в силе, а путаница возникла из-за изменения порядка абзацев в указе.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. По данным властей, это снизило загрузку официальных средств размещения на 20%.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 32 раза подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 99 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Аксенов Коронавирус Крым

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