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Глава Positive Technologies анонсировал выход на биржу "в час Х"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies планирует выйти на биржу и продать свои акции 40-50 тысячам физлиц, заявил основатель и совладелец компании Юрий Максимов в рамках конференции Positive Technologies The Standoff.

"Выходим на биржу специфическим образом, - сказал Максимов. - Нам нужны "физики", рассчитываем на 40-50 тысяч покупателей. Выходим на биржу с акциями, которые находятся на руках более 1 тысяч человек (действующие и бывшие сотрудники Positive Technologies - ИФ). В час Х наши акционеры выйдут на биржу и начнут продавать акции. На них есть спрос и есть предложение".

По его словам, речь идет фактически о техническом листинге. "Основные акционеры, если и продадут акции, то небольшую долю", - отметил он, не уточнив, о какой именно бирже идет речь. Сейчас акционерами Positive Technologies являются порядка 1500 человек - около 1000 действующих сотрудников компании и 500 бывших.

Весной о планах Positive Technologies провести IPO на "Московской бирже" писал "Коммерсантъ". Его источники говорили, что компания планирует разместить на бирже около 10% акций, что может соответствовать $200-300 млн, и нацеливается в первую очередь на инвесторов из IT-сферы.

В апреле компания попала под санкции Минфина США вместе с 24 другими российскими компаниями в ответ на "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. В ноября она попала в санкционный список Минторга США.

АО "Позитив Текнолоджиз" было основано в 2007 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% компании принадлежит АО "Группа Позитив" (в 2017 году ее владельцем был Максимов).

Positive Technologies США Московская биржа Юрий Максимов

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