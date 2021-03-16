Разработчик в сфере инфобезопасности может провести IPO на МосБирже

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, компания планирует разместить на бирже около 10% акций, что может соответствовать $200-300 млн, если стоимость компании составит $2-4 млрд к концу 2021 году.

В качестве целевой аудитории IPO Positive Technologies рассматривает прежде всего инвесторов из IT-сферы - такие инвесторы уже проявляли интерес к компании, когда в июле 2020 года она выпустила дебютные 3-летные облигации на 500 млн рублей.

Positive Technologies работает на российском рынке информационной безопасности с 2002 года. В число ее основных видов деятельности входит разработка программного обеспечения, предназначенного для выявления, верификации и нейтрализации бизнес-рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктурах предприятий различных отраслей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Позитив Текнолоджиз" основана в 2007 году, ее основным бенефициаром является основатель и гендиректор Юрий Максимов.

Выручка Positive Technologies в 2020 году выросла на 55% - до 6,5 млрд рублей, заявлял в январе замгендиректора компании Борис Симис.