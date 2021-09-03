Итоги клинических исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью в научных журналах

Результаты первых двух фаз испытаний трехкратного введения "ЭпиВакКороны-Н" будут известны в октябре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Итоги пострегистрационных клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" с участием 3 тысяч добровольцев будут объявлены осенью, планируется опубликовать их в научных рецензируемых журналах. Об этом сообщила в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"Третья/четвертая фаза пострегистрационных клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" завершается, сейчас мы собираем данные восьми клинических баз, которые проводили исследования. После того, как мы получим все данные и их обработаем, будет получен окончательный результат. Думаю, что это будет осенью", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ-2021.

Она сообщила также, что "результаты исследований планируется опубликовать в научных рецензируемых журналах".

Результаты первых двух фаз исследований трехкратного введения "ЭпиВакКороны-Н" будут известны в октябре, уточнила замглавы "Вектора".

"Исследования I/II фазы по трёхкратному введению "ЭпиВакКороны-Н" ещё идут. По схеме там идёт введение второй дозы через три недели после первой и третьей - через два месяца после второй. Результаты будут получены в октябре", - сказала Непомнящих.

30 июля в центре "Вектор" "Интерфаксу" сообщили, что итоги пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будут представлены к осени.

В этих исследованиях, начавшихся в ноябре 2020 года, принимают участие 3 тыс. добровольцев от 18 до 60 лет, в ходе III-IV фазы исследуется протективная эффективность препарата.

Разработанная в "Векторе" вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, это второй российский препарат, который был зарегистрирован 13 октября 2020 года, и с весны применяется для массовой иммунизации населения от коронавируса.

"ЭпиВакКорона - Н", зарегистрированный 26 августа, это усовершенствованный препарат, он разработан по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но, как заявляют разработчики, в ней два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".